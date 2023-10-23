Какой там Купянск: оккупант жалуется на колоссальные потери во время штурмов

Россияне пытаются возобновить наступление на нескольких линиях фронта, однако они не имеют успеха. Об этом своим родным рассказывают сами россияне, находящиеся на этих участках линии столкновения.

Главное управление разведки минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговоров оккупантов. На записи военной России рассказывает матери о невозможности дальнейшего продвижения на Купянском направлении.

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Со штурмов не возвращаются

Украинские защитники построили бетонные укрепления на своих позициях. Именно из-за них вражеская армия не может продолжать продвижение.

Россиянин жалуется матери, что они не могут взять Ивановку, а о Купянске вообще речь не идет.

У нас, что туда не зайдет, все оттуда выходит или его выносят,

– рассказывает оккупант.

По его словам, никаких продвижений у них нет. Зато украинские защитники продолжают успешно уничтожать захватчиков даже там, где им якобы удалось захватить наши блиндажи.

В ГУР отметили, что за каждое преступление России, совершенное на территории Украины, виновным придется отвечать.

ГУР поделилось очередным перехватом разговоров: смотрите видео

Враг пытается наступать на Купянск