Военный объяснил, зачем Украина отвоевывает позиции на Курщине и Белгородщине

Наступление россиян на Сумскую область провалилось, бойцы Сил обороны отбивают врага на Курщину и Белгородщину. Даже в российских областях украинским военным удается стабилизировать ситуацию.

Так, некоторые российские населенные пункты они контролируют и имеют инициативу. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, отметив, что это имеет важное значение для других направлений на Востоке Украины, где россияне продолжают давить.

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Зачем Украине позиции на Курщине и Белгородщине

Офицер ВСУ отметил, что на Сумщине, Курщине и Белгородщине украинским военным удается не только стабилизировать линию боевого соприкосновения, но и перехватывать инициативу. Говорится о следующих населенных пунктах – Андреевка и Юнаковка (Сумская область), где продолжаются активные боевые действия.

Именно поэтому оккупанты перебрасывают личный состав с Юга на Север, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию в свою пользу.

Тоже самое с Курщиной и Белгородщиной – правильные действия. Мы уже давно хорошо работали по населенному пункту Титчино (Курская область – 24 Канал), который полностью под нашим контролем. Мы имеем хорошие перспективы, но о них говорить не можем. Хорошо, что мы восстанавливаем эти позиции, война должна продолжаться на территории врага и на поле боя, и в небе. Это правильные вещи, учитывая истощение войска противника,

– подчеркнул он.

Ткачук добавил. что Силы обороны кое-где проводят наступательные действия на Курщине. Это ослабляет врага на Юге нашей страны и Покровском направлении. В противном случае, россияне перебросят все силы на горячие для украинских военных направления на Востоке.

Ситуация на Курщине и Белгородщине: смотрите на карте

"Да, мы должны сосредоточиться на оборонительных действиях. Однако, нам не надо дать им (оккупантам – 24 Канал) возможность расслабляться", – сказал офицер ВСУ.

Важно! Приобщаемся присоединиться к сбору на восстановление и лечение ветеранов спецподразделений ГУР МО. Украинцы должны заботиться о бойцах, которые благодаря своей преданности, защищая территорию нашей страны, получили тяжелые травмы.

К слову, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на заседании Ставки он отметил на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России. Он отметил, что украинские защитники продолжают "сковывать в приграничье значительную группировку противника".