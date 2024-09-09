Почему россиянам очень тревожно на Курщине и Белгородщине: сводка от Свитана

Украинские силы обороны продолжают переносить войну на территорию страны-агрессора. На Курщине враг теряет территории, а в Белгороде ПВО не может справиться со всеми целями.

Эти и другие события на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Из-за неудач на Курщине: россияне перебрасывают силы с других направлений, – ISW

Удары по мосту через Сейм

Появились кадры ударов Вооруженных Сил Украины по третьему мосту врага через реку Сейм, что на Курщине. Мост выведен из строя. Свитан предположил, что работали ракетами Himars, били точно, с максимальным отклонением полтора - два метра.

Сделали мост перфорированным, но окончательно добить его можно с помощью авиабомб,

– отметил военный аналитик.

Ведь авиационная бомба имеет до 250 килограммов боевой части, тогда как Himars только 90.

Тактика ВСУ на Курщине

Свитан объяснил, что преимущество украинских сил обороны на Курщине заключается в выбранной стратегии маневровых боев. Так противнику не позволяют отстроить постоянные линии обороны.

Это одна из тактик, которая не позволяет российским КАБам навести прицел. Постоянная смена позиций не позволяет накрыть украинские войска средствами поражения авиационного базирования.

Взрывы на Белгородщине

В Белгородской области также неспокойно. Взрывы раздавались 8 сентября в селе Никольское, а также в самом Белгороде.

Свитан пропустил, что подобная тенденция от украинских спецслужб действует больше не на соотношение сил на фронте, а на психологию коренного населения России.

Сейчас ударов именно по НПЗ меньше, ведь россияне поняли свою главную ошибку и усилили противовоздушную оборону возле заводов.

Теперь систему ПВО возле НПЗ нужно будет раскрывать, как вы ПВО возле Керченского моста,

– резюмировал полковник ВСУ в запасе.