На Курщине объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов
Недавно на Курщине российские войска начали свое контрнаступление. Впрочем, похоже, оно идет не по плану, ведь российские власти заявили об эвакуации населения из некоторых районов.
В частности, речь идет о Рыльском и Хомутовском районах. Говорят, эвакуация – обязательна, передает 24 Канал.
Смотрите также Дедлайн до 1 октября: майор запаса ВСУ предположил, как россияне попытаются отбивать Курщину
Эвакуацию будут координировать силовики и дружинники
Рыльский и Хомутовский районы расположены в 15-километровой зоне возле украинской границы. И это довольно далеко от Суджи, до которой не менее 40 километров.
Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной,
– сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
Кто знает, как будет проходить эвакуация на этот раз: во время начала операции ВСУ на Курщине в августе Россия бросила свое население на произвол судьбы, а местные власти сбежали в первую очередь.
Впрочем, Смирнов заверил, что вывоз россиян из Рыльского и Хомутовского районов будут координировать местные силовики и дружинники курского центра "Патриот".