Недавно на Курщине российские войска начали свое контрнаступление. Впрочем, похоже, оно идет не по плану, ведь российские власти заявили об эвакуации населения из некоторых районов.

В частности, речь идет о Рыльском и Хомутовском районах. Говорят, эвакуация – обязательна, передает 24 Канал.

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Эвакуацию будут координировать силовики и дружинники

Рыльский и Хомутовский районы расположены в 15-километровой зоне возле украинской границы. И это довольно далеко от Суджи, до которой не менее 40 километров.

Принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной,

– сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Кто знает, как будет проходить эвакуация на этот раз: во время начала операции ВСУ на Курщине в августе Россия бросила свое население на произвол судьбы, а местные власти сбежали в первую очередь.

Впрочем, Смирнов заверил, что вывоз россиян из Рыльского и Хомутовского районов будут координировать местные силовики и дружинники курского центра "Патриот".