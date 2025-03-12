Генштаб рассказал о ситуации на Курщине

На Курщине украинские защитники отбили атаку захватчиков, однако враг не прекращает обстрелы, нанося авиаудары и артиллерийские обстрелы. Ситуация на других направлениях фронта также остается напряженной.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины, осуществив 66 атак на позиции Сил обороны.

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Курщина под ударами врага

На Курской области ситуация остается напряженной. По имеющейся информации, украинские защитники отбили одну атаку захватчиков.

Кроме этого, враг трижды нанес авиационные удары, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, а также совершил 144 артиллерийских обстрела, среди которых восемь – из реактивных систем залпового огня.

Активные бои на других направлениях

В то же время боевые действия продолжаются на нескольких других направлениях, в частности на Покровском и Торецком. Противник также активен на Купянском, Лиманском и Северском направлениях, где враг не прекращает атаковать украинские позиции. Силы обороны отбили большое количество атак, однако боестолкновения продолжаются.

В целом ситуация на фронте остается сложной, но украинские защитники дают достойный отпор и сдерживают вражеское наступление.