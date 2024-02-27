Нагнетание вокруг Крынок выгодно России, – Гуменюк о проблемах с мотивацией оккупантов

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм вблизи Крынок и на других участках на левом берегу. Враг пытается вбросить в информационное пространство ложную информацию и использовать это для своих нужд.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские оккупанты, которые воюют на левом берегу, имеют проблемы с психологическим состоянием.

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Нагнетание нужно России

Нагнетание ситуации вокруг Крынок и вокруг плацдармов на левом берегу вообще сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу. Они имели фальстарт с заявлением, что все уже побеждено и все достижения, которые им обозначались как обязательные к тем квазивыборам, которые они планируют, уже выполнены,

– отметила пресс-секретарь.

На самом деле россияне не получили преимущество на этом участке фронта, поэтому они не имеют, чем порадовать Владимира Путина. Именно поэтому оккупанты пытаются насытить информационное пространство ложной информацией. Гуменюк призвала доверять только официальным источникам информации.

Ежедневно Силы обороны сообщают о количестве штурмов, которые пытались провести россияне на левом берегу. В частности, за минувшие сутки захватчики попытались провести всего две атаки, что доказывает то, что россияне имеют проблемы с морально-психологическим состоянием. Захватчики на этом направлении продолжают действовать без применения бронетехники – это серьезно нервирует личный состав.

Ситуация на Херсонщине