У россиян эмбарго на бронетехнику: Гуменюк рассказала о боях за Крынки

Россияне продолжают штурмовать Крынки на левом берегу Херсонской области, при этом экономит технику на этом направлении.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что плацдармы ВСУ на левом берегу Херсонской области закреплены и враг продолжает штурмовать, причем не меняя тактики. Об этом пишет 24 Канал.

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Особенность тактики россиян в Херсонской области

Гуменюк сообщила, что тактика врага возле Крынков у россиян остается постоянной.

Эмбарго на использование бронетехники у них действует. Они ее, очевидно, экономят,

– сказала она.

Гуменюк уточнила, что на этом направлении остаются сугубо "мясные" штурмы.

Какая ситуация возле Крынков

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщила, что за минувшие сутки у Крынков состоялось 4 штурма. Всего за последнюю неделю среднее количество штурмов в сутки доходит до этой отметки.

По словам Гуменюк, были сутки, когда был 1 штурм, и когда 8. Но в среднем получается 3 – 4 штурма в сутки.

Это говорит о том, что они набирают штурмовую группу именно на такое количество попыток,

– добавила она.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются улучшить свое положение к предстоящим выборам в России.

Мы понимаем, что они имеют такую задачу в связи с подготовкой к выборам,

– сказала Гуменюк.

Она сообщила, что россияне продолжают давить на гражданское население с насильственной паспортизацией и привлечением к избирательному процессу. В то же время пытаясь давить на позиции наших защитников на плацдарме.

Может ли враг выбить ВСУ из Крынок

По словам Гуменюк, гипотетически россияне могут усилить свою группировку и выбить ВСУ с Крынков, потому что логистические маршруты врага не полностью перерезаны.

Она также отметила, что на Юге враг имеет мощную группировку, но она сосредоточена на сухопутных боях на Запорожском направлении и усиление тех оккупантов, которые на Востоке. Основные направления враг держит именно там.

В нашей зоне ответственности они ограничиваются мясными штурмами. Тем не менее мы отслеживаем их активность и создание дополнительных ударных группировок не фиксировалось,

– сказала она.

Ранее Гуменюк рассказала, что россияне перестали использовать бронетехнику во время штурмов Херсонской области и ходят к позициям ВСУ пешком.