Там врагу несладко: военный назвал три преимущества ВСУ на Лиманском направлении

Ситуация в Лиманском районе довольно сложная для противника. Вооруженные Силы превосходят россиян по ряду направлений, к тому же оккупанты гораздо хуже развили сферу НРК и располагают более ограниченным ассортиментом.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, добавив, что врагу на этом участке фронта приходится довольно тяжело. Причина заключается в трех факторах, первый из которых – эффективное использование дронов.

В чем ВСУ превосходят россиян на Лиманском направлении

Помимо дронной составляющей, еще одним фактором являются эффективные инженерные заграждения. А третий компонент – на этом направлении нет проблем с личным составом. Ведь на относительно нешироком участке высокая плотность украинских защитников.

"Соответственно, врагу там не должно быть легко. Несмотря на то, что интенсивность атак противник увеличил больше, чем во всей нашей зоне ответственности в совокупности, то есть от Сум до Лиманского направления. Это направление больше, чем вся Харьковская область, и относится к зоне ответственности Третьего армейского корпуса", – отметил представитель Группировки объединенных сил.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На чем делает акцент противник

Сегодня тяжелая техника встречается довольно редко. Инженерную еще можно увидеть, но если где-то появляется одна ББМ для огневой поддержки – это скорее исключение. К тому же их можно увидеть ближе к российской границе.

В целом это почти всегда пешие штурмы, тихие инфильтрационные действия, использование квадроциклов, мотоциклов. Иногда россияне пытаются использовать НРК. Также активно используют дроновый компонент, хотя здесь они отстают от Украины по количеству, качеству и работе операторов.

В России есть такая проблема: когда они пытались что-то сделать, но деньги были растрачены. Ассортимент любых беспилотников у них сейчас немного меньше, а качество подготовки личного состава снизилось,

– добавил Виктор Трегубов.

Примерно два-три года назад Украина едва отбивалась от количественного и качественного превосходства россиян, а сейчас ситуация кардинально изменилась в нашу пользу.

Трегубов о боях на Лиманском направлении: смотрите видео