Обостряется ситуация в районе Лимана, – DeepState

Аналитики сообщают об обострении ситуации в районе Лимана. Россия активно давит и продвигается на этом направлении.

Ситуация осложнилась вблизи ряда населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на Лиманском направлении

Российская армия активно давит на Ямполовку, а также почти полностью оккупировала Терны.

Аналитики говорят, что произошло это не внезапно. Ведь россияне очень часто появлялись на южных окраинах этого населенного пункта.

Они постоянно там пытались спрятаться и закрепиться в домах и посадках.

Были неоднократные кадры отработки бойцами Сил Обороны по противнику как техникой, так и дронами или артой. К сожалению, постоянное давление дало свои результаты и враг подобрался еще ближе к Ямполовке,

– отметили в DeepState.

Там также добавили, что первые мероприятия оккупанты делали в сторону Ямполовки еще задолго до взятия Тернов. Продвигались они с северо-восточной стороны села.

Теперь российская армия пытается пробраться юго-восточнее села и одновременно перебить логистические пути из Торского в Ямполовку.

"Очень неприятная ситуация с фланга для подразделений, которые не один год держат там участок, в частности, для бойцов 60 и 63 ОМБр", – отметили аналитики.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Также по их данным ситуация обостряется и вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец.

Россияне давят на и Катериновку – пытаются пробиться вплотную к селу и закрепиться там.

Кроме того, делают попытки продвинуться в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина. Боевые действия продолжаются.

К слову, за сутки 26 марта на Лиманском направлении Генштаб зафиксировал 14 боестолкновений. Сообщалось, что Россия пыталась вклиниться в оборону ВСУ возле населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодезей и Новомихайловки.