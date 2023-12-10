Враг использует новые тактики, – Братчук о ситуации на левобережье Херсона
Украинские военные укрепляются на левом берегу Херсонской области. Враг не оставляет попыток вытеснить наших защитников.
Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона рассказал, что россияне пытаются отбросить украинских военных с плацдармов на левобережье Херсона. По его словам, они начали забрасывать небольшие группы десанта в тыл подразделениям ВСУ.
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Россияне меняют тактику
Братчук отметил, что враг пытается каждый день менять тактику. Также он добавил, что очень активно работает вражеская артиллерия и авиация.
Такая изюминка за последние дни: враг пытается на технике забрасывать небольшие группы десанта, делает это в тыл наших подразделений, но ему это не удается.
– заявил Братчук.
Он отметил, что после артиллерийской работы эти группы уничтожаются.
Действия ВСУ на левобережье Херсонщины "стартовая точка" для наступления на Крым
- Журналисты издания CNN проанализировали расширение Украиной новых плацдармов. Они подчеркнули, что украинские военные продвигаются на левом берегу Днепра. Однако градус внимания на сопротивление Украины против российского вторжения снизился на фоне войны Израиля против ХАМАС.
- В октябре 2023 года впервые появились сообщения о том, что украинские войска пересекли Днепр во временно оккупированную Россией Херсонскую область.
- Ранее этим летом Украина начала широкое контрнаступление вдоль линии фронта на Востоке и Юге страны, но добилась лишь небольших успехов. Продвижению Украины мешали минные поля и укрепления, которые через несколько месяцев заранее подготовила Россия. Однако Украина успешно нанесла удары по российским военным кораблям, базирующимся в Черном море.