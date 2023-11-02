Боец спецподразделения "Гвардии наступления" Александр Мамай рассказал 24 Каналу, что вместо этого российские оккупанты активно применяют минометы и артиллерийские средства.

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"Война на Луганском направлении переросла в артиллерийские и минометные дуэли с применением дронов для аэроразведки. Война достигла определенного апогея в своих технических возможностях с обеих сторон", – отметил Мамай.

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Так, украинские и российские войска достигли определенного паритета. Это означает, что каждая сторона выискивает слабину у противника.

Россияне продолжают применять авиацию

Кроме минометов и артиллерии, враг не гнушается также неуправляемых авиационных ракет, которые сбрасывает с вертолетов. Однако после 17 октября таких ударов стало меньше.

После того как наши военные попали по Луганской и Бердянской авиабазам и уничтожили там российские ударные вертолеты, такая активность несколько снизилась,

– заметил Мамай.

Обратите внимание! По российским аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске ударили 17 октября с помощью ракет ATACMS. В результате были уничтожены несколько вертолетов и средств ПВО.

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