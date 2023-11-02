Боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай розповів 24 Каналу, що натомість російські окупанти активно застосовують міномети та артилерійські засоби.
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"Війна на Луганському напрямку переросла в артилерійські та мінометні дуелі із залученням дронів для аеророзвідки. Війна досягла певного апогею у своїх технічних можливостях з обох сторін", – зазначив Мамай.
Яка ситуація на Луганському напрямку: дивіться відео 24 Каналу
Так, українські та російські війська досягли певного паритету. Це означає, що кожна сторона вишуковує слабинку в супротивника.
Росіяни продовжують застосовувати авіацію
Крім мінометів та артилерії, ворог не гребує також некерованими авіаційними ракетами, які скидає з гелікоптерів. Однак після 17 жовтня таких ударів стало менше.
Після того як наші військові влучили по Луганській і Бердянській авіабазах та знищили там російські ударні гелікоптери, така активність дещо знизилась,
– зауважив Мамай.
Ситуація на Луганському напрямку: останні новини
- Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на цій ділянці фронту українським військовим протистоїть "збірна солянка" ворога. Окупанти тепер мають більшу кількість FPV-дронів та інших безпілотників.
- Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що плани ворога захопити Донеччину та Луганщину до кінця року нереалістичні, бо пов'язані не зі стратегічним, а з політичним фактором.
- Тим часом українським військовим вдається локально і тактично розривати логістику російських окупантів. Ворогу дедалі частіше доводиться ремонтувати свою техніку і шукати нові схованки.