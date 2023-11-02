Боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай розповів 24 Каналу, що натомість російські окупанти активно застосовують міномети та артилерійські засоби.

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"Війна на Луганському напрямку переросла в артилерійські та мінометні дуелі із залученням дронів для аеророзвідки. Війна досягла певного апогею у своїх технічних можливостях з обох сторін", – зазначив Мамай.

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Так, українські та російські війська досягли певного паритету. Це означає, що кожна сторона вишуковує слабинку в супротивника.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію

Крім мінометів та артилерії, ворог не гребує також некерованими авіаційними ракетами, які скидає з гелікоптерів. Однак після 17 жовтня таких ударів стало менше.

Після того як наші військові влучили по Луганській і Бердянській авіабазах та знищили там російські ударні гелікоптери, така активність дещо знизилась,

– зауважив Мамай.

Зверніть увагу! По російських аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську вдарили 17 жовтня за допомогою ракет ATACMS. Унаслідок цього було знищено кілька вертольотів і засобів ППО.

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