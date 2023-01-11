Когда начнется обвал обороны Сватово – Кременная, встанем на путь к победе, – Черник

Сейчас Россия проводит обучение 150 тысяч резервистов, которых, вероятно, в конце зимы – в начале весны, могут перебросить на фронт. Ведь враг несет значительные потери в войне и должен пополнять резервы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, уже даже российские пропагандисты откровенно говорят, что не сомневаются в том, что срочников нужно отправлять на войну.

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Военный эксперт уверен, что резервисты – это "мясо" – пойдет в бой.

Помним, и это очень важно, что классическое военное поражение России в Украине обязательно приведет к смерти Путина. А Россия скорее всего встанет на путь своего распада. Для них эта война точно так же, как и для нас, экзистенциальная,

– считает он.

По его мнению, оккупанты очень хорошо осознают, что к середине весны – началу лета у них на самом деле начнутся очень серьезные проблемы.

"В первую очередь с техникой. У них уже и так начался очень ощутимый снарядный голод", – подчеркнул Черник.

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В Украину следует очень мощная бронетехника

В то время как в Украину следует очень мощный пакет военной помощи – первый в этом году. Это самое большое количество бронетехники, которое только поставляли нам за эту войну.

Россияне хорошо понимают, если смогут удержать какую-нибудь линию обороны, то смогут продлить себе жизнь. Если – не сумеют, особенно в направлении Сватово – Кременная, может произойти так называемый каскадный обвал обороны,

– заметил он.

Эксперт подчеркнул, если это случится, Украина будет однозначно двигаться к победе в этой войне.

"Загадывать заранее – это крайне неблагодарное дело. Как говорил Никколо Макиавелли: "Войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут". На мой взгляд, до этого "могут" еще далеко", – резюмировал Петр Черник.

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