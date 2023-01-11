Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, вже навіть російські пропагандисти відверто проголошують, що не мають сумнівів щодо строковиків, яких потрібно відправляти на війну.

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Військовий експерт впевнений, що резервісти – це "м'ясо" – піде у бій.

Пам'ятаємо, і це дуже важливо, що класична воєнна поразка Росії в Україні обов'язково призведе до смерті Путіна. А Росія, скоріше за все, встане на шлях свого розпаду. Для них ця війна точнісінько, як і для нас, є екзистенційною,

– вважає він.

На його думку, окупанти дуже добре усвідомлюють, що на середину весни – початок літа у них насправді почнуться дуже серйозні проблеми.

"У першу чергу з технікою. У них вже й так почався дуже відчутний снарядний голод", – наголосив Черник.

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До України прямує дуже потужна бронетехніка

В той час, як до України прямує дуже потужний пакет військової допомоги – перший цього року. Це найбільша кількість бронетехніки, яку тільки постачали нам за цю війну.

Росіяни добре розуміють, якщо зможуть утримати якусь лінію оборони, то зможуть подовжити собі життя. Якщо – не зуміють, особливо у напрямку Сватове – Кремінна, може відбутися, так званий, каскадний обвал оборони,

– зауважив він.

Експерт підкреслив, якщо це трапиться, Україна однозначно буде рухатись до перемоги у цій війні.

"Загадувати наперед – це вкрай невдячна справа. Як казав Нікколо Макіавеллі: "Війни починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть". На мій погляд, до цього "можуть" ще доволі далеко", – резюмував Петро Черник.

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