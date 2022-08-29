"Воду брать не рискуем, могут отравить": как оккупанты постоянно чувствуют "любовь" местных

Украинцы на оккупированных территориях не дают захватчикам забыть, что они здесь только временно. россияне даже боятся брать воду у местных, чтобы их, случайно, не отравили.

Именно поэтому своими сборами на воду и лопаты "для мальчиков" они очень удивляют украинцев, которые недавно вместе приобрели спутник для героических ВСУ.

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Оккупанты боятся, что их будут травить местные

Несмотря на угрозы и террор, на временно оккупированных территориях не утихает мощное сопротивление. Правда, оно в большинстве своем перешло в подполье. Сейчас россияне боятся, что их могут отравить. Именно поэтому они не решаются брать у местных даже воду.

Об этом свидетельствует скриншот сообщения волонтера с квазиреспублики в Луганской области. Благодаря ему стало понятно, почему оккупантам на фронт отправляют бутылки с водой.

Братья, сейчас мы объявили сбор средств на воду нашим бойцам. Погода очень жаркая. Работать в таких условиях тяжело. У местных брать воду не рискуем, могут отравить,

– говорится в сообщении.

Именно поэтому, по словам волонтера, воду для захватчиков закупают только в бутылках.



Оккупанты боятся, что их отравят / Фото "Скринька Пандори"

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Арестович рассказал о массовом отравлении россиян

Недавно внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что в российских войсках 20 августа произошло массовое отравление.

22 человека – "двухсотые",

– отметил советник ОП.

Он добавил, что часть захватчиков увезли в Севастополь, чтобы спасти им жизни.

"Мы теряемся в догадках, откуда такое количество погибших. Однако кажется, что их тыловики что-то намудрили с непригодными консервами", – заявил Арестович.

Он подытожил, что вылечить отравленных оккупантов будет крайне тяжело.

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