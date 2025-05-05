Штурмуют быстрее и мощнее: майор НГУ объяснил цели россиян в районе Покровска и Торецка

Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области. На сегодня они проводят активные штурмы в районе Покровска и Торецка.

Офицер секции планирования бригады "Рубеж" и майор НГУ Дмитрий Кожубенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему эти направления являются приоритетными для врага в Донецкой области. Также на Покровском направлении группа быстрого реагирования 4 батальона 3 бригады НГУ "Спартан" отбила позицию на территории, контролируемой противником.

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Бронетехнику заменили на мотоциклы

Кожубенко отметил, что на Покровском направлении враг планирует выйти к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

"В Торецке, который является крупным городом в масштабах Донетчины и Луганщины, россияне планомерно двигаются вперед, потому что на этом участке они могут достичь определенных тактических преимуществ", – отметил офицер НГУ.

Что происходит на Покровском и Торецком направлениях: смотрите на карте



Враг, по его словам, умеет читать карты, ландшафт, и поэтому именно сейчас пытается штурмовать как можно быстрее и как можно мощнее – и в Покровск, и Торецк.

В то же время россияне прибегают к своей неизменной тактике – применяют артиллерию, авиацию и, конечно, бесконечные "мясные штурмы,

– отметил он.

На линии фронта, где держит оборону бригада "Рубеж", противник проводит механизированные, пехотные или комбинированные штурмы.

Все зависит от того, сколько техники он накопил. Однако в последнее время бронетехнику россияне используют все меньше, потому что она маломаневренная и легко поражается нашими FPV-дронами,

– подчеркнул Дмитрий Кожубенко.

Именно поэтому, по его мнению, враг переходит на более легкую технику – мотоциклы, переработанные легковые автомобили и тому подобное.

Напомним, что по данным DeepState, враг имел успех к востоку от Покровска, активизировавшись в направлении Малиновка – Новая Полтавка – Новооленевка. Вследствие продвижения, россиянам, к сожалению, удалось захватить Тарасовку.

Также враг малыми группами пытался зайти в Новооленовку, однако был ликвидирован. Неудачной была его попытка подойти и к Новой Полтавки.