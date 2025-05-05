Офіцер секції планування бригади "Рубіж" та майор НГУ Дмитро Кожубенко пояснив у розмові з 24 Каналом, чому ці напрямки є пріоритетними для ворога у Донецькій області. Також на Покровському напрямку група швидкого реагування 4 батальйону 3 бригади НГУ "Спартан" відбила позицію на території, що контролюється противником.

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Бронетехніку замінили на мотоцикли

Кожубенко зауважив, що на Покровському напрямку ворог планує вийти до адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей.

"В Торецьку, який є великим містом в масштабах Донеччини та Луганщини, росіяни планомірну рухаються вперед, тому що на цій ділянці вони можуть досягти певних тактичних переваг", – наголосив офіцер НГУ.

Що відбувається на Покровському та Торецькому напрямках: дивіться на карті



Ворог, за його словами, вміє читати карти, ландшафт, і тому саме зараз намагається штурмувати якомога швидше і якомога потужніше – і в Покровськ, і Торецьк.

Водночас росіяни вдаються до своєї незмінної тактики – застосовують артилерію, авіацію і, звичайно, нескінчені "м'ясні штурми,

– відзначив він.

На лінії фронту, де тримає оборону бригада "Рубіж", противник проводить механізовані, піхотні чи комбіновані штурми.

Все залежить від того, скільки техніки він накопичив. Проте останнім часом бронетехніку росіяни використовують все менше, тому що вона маломаневровна та легко вражається нашими FPV-дронами,

– підкреслив Дмитро Кожубенко.

Саме тому, на його думку, ворог переходить на легшу техніку – мотоцикли, перероблені легкові автомобілі тощо.

Нагадаємо, що за даними DeepState, ворог мав успіх на схід від Покровська, активізувавшись у напрямку Малинівка – Нова Полтавка – Новооленівка. Внаслідок просування, росіянам, на жаль, вдалося захопити Тарасівку.

Також ворог малими групами намагався зайти в Новооленівку, однак був ліквідований. Невдалою була його спроба підійти і до Нової Полтавки.