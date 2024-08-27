Враг продвигается очень дорогой ценой, – Сырский описал ситуацию на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении остается довольно сложной. В течение последних недель в среднем ежедневно происходит более 50 боевых столкновений.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал во время дискуссии в рамках Форума "Украина 2024. Независимость", сообщает 24 Канал.

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Какова ситуация на Покровском направлении

По словам генерала, оккупанты активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности артиллерию и авиацию.

Сырский отметил, что основные наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты.

"Враг пытается выбить участок дороги "Константиновка – Покровск", чем он пытается нарушить логистическое сообщение Сил обороны", – указал главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что россияне продвигаются на этом направлении очень дорогой ценой.

"Ежедневно на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают 300 захватчиков, активно ведутся работы по инженерному оборудованию наших позиций и рубежей обороны", – отметил Сырский.

Он добавил, что несмотря на сложную ситуацию, она остается под контролем украинских военных. Командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на данном направлении, заверил Сырский.