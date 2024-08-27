Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів під час дискусії в межах Форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сирський розповів, як далеко просунулися ЗСУ на Курщині

Яка ситуація на Покровському напрямку

За словами генерала, окупанти активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію.

Сирський зазначив, що основні наступальні дії ведуться штурмовими групами піхоти.

"Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони", – вказав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський додав, що росіяни просуваються на цьому напрямку дуже дорогою ціною.

"Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій та рубежів оборони", – зазначив Сирський.

Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових. Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.