Самое опасное направление: что происходит возле Покровска

У Часового Яра количество атак уменьшилось, на Лимано-Купянском направлении ВСУ имеют успехи. Однако сейчас основным направлением для россиян на линии фронта является Покровское направление.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что оккупанты имеют там успехи. Однако пока они не сосредотачивают силы на других участках.

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Что происходит возле Покровска

По словам Коваленко, Покровское направление является самым опасным. К сожалению, российские войска имеют там продвижение. Именно на этом участке сосредоточены наиболее боеспособные оккупантские бригады. Такой ход событий будет продолжаться до тех пор, пока россиянам не будет выставлен доминантный компонент со стороны Сил обороны Украины, который бы заставил их остановиться.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Однако, именно потому, что у россиян есть концентрация на одном направлении, где они используют максимум сил и средств, на других они могут просесть.

Они не останавливаются на каком-то направлении, они берут отдельные мотострелковые бригады и не передислоцируют на Лиманское направление и не начинают давить, выходя на левый берег Жеребца или полностью не берут под контроль Серебрянское лесничество,

– отметил военно-политический обозреватель.