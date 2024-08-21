Есть время до конца месяца, – Свитан объяснил, что ждет Покровское направление

Российский диктатор Владимир Путин перебрасывает в Курскую область все возможные силы, однако не забирает из-под Покровска профессиональные войска. Враг имеет целью усилить наступательные действия и захватить город.

ВСУ могут остановить россиян только благодаря созданию нескольких штурмовых бригад. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что времени мало.

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Что ждет Покровское направление

Свитан объяснил, что Путин имеет целью выйти на Покровск. Однако враг захватывает подобные города очень долго, подобная ситуация была с Бахмутом. Если этот город россияне могли окружить, то с Покровском ситуация другая, ведь этот населенный пункт очень большой. Максимум, что россияне смогут сделать – выйти к нему. Оккупанты будут пытаться "засыпать" его КАБами и уничтожать городскую застройку.

У Покровска будет судьба Бахмута. После того, как россияне подойдут к его границам, они начнут его срывать, хоть и долго, минимум до следующего года, если наше командование не соберет несколько штурмовых бригад и не "срежет" наступление врага,

– отметил военный эксперт.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

ВСУ имеет возможность ударить по флангам россиян, ведь они их не укрепляют. Конечно, что оккупанты будут пытаться их расширить, однако, по мнению Свитана, в ВСУ появятся несколько бригад, которые смогут нанести по ним удар.

Эта возможность будет до конца месяца. Со следующего месяца россияне или расширят наступление, или укрепят фланг силами, которые у них останутся,

– подчеркнул военный эксперт.