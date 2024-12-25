Россияне пытаются прорваться в Покровск с флангов, – ВСУ о ситуации в городе

Россия сосредоточила свои усилия на захвате Донецкой области. В частности, враг прорывается в Покровск.

Российские войска хотят прорваться к Покровску через левый и правый фланги, чтобы окружить город. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Направление – одно из самых горячих

Вблизи Покровска сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий. В то же время спикер отметил, что несмотря на попытки прорваться в город, боев в нем и в окрестностях нет.

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В Покровске также нет российских ДРГ, однако направление остается одним из самых горячих.

Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города,

– пояснил Трегубов.

На Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг преобладает в живой силе. Спикер сказал, что бои там имеют очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы и пытаются прорвать оборону наших войск.