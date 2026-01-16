Россияне стесняются: майор ВСУ сообщил, где самая сложная ситуация в Донецкой области

Враг продолжает давить в Донецкой области, куда постоянно стягивает новые силы. В частности, на Покровском направлении россияне сосредоточили 100 тысяч военных.

Там действуют силы беспилотных систем оккупантов, а российская пехота постоянно пытается просачиваться в тыл ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, отметив, что у некоторых населенных пунктов области россияне успехов не имеют.

Смотрите также Не выполнили план: трое российских командиров потеряли должности из-за провала на Запорожье

Где самая сложная ситуация в Донецкой области?

Майор ВСУ отметил, что 7 корпус ДШВ ВСУ проводит феноменальную работу по обороне. Эти военные сейчас защищают агломерацию Покровск – Мирноград.

Им удается стесывать силы противника, несмотря на то, что враг подтягивает туда все больше резервов,

– подчеркнул он.

Кроме этого, на Покровское направление враг перебросил свои подразделения сил беспилотных систем, в частности "Архангелы", "Судный день" и "Рубикон". По словам Ткачука, доразведка проводится постоянно. Россияне без подтверждения целей постоянно атакуют украинские позиции авиабомбами, чтобы дестабилизировать линию боевого соприкосновения.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Для Украины важными логистическими артериями остаются населенные пункты Родинское и Гришино, которые расположены севернее Покровска. На этих направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми пехотными группами, но без успехов.

Обратите внимание! Просим читателей присоединиться к сбору на FPV для 7 Корпуса ДШВ по ссылке. Между теми, кто задонатит от 50 гривен состоится розыгрыш IPhone 17 Air.

Что еще известно о действиях россиян в Донецкой области?