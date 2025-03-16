На Покровском направлении удалось остановить врага, – боец 93 ОМБр

Российские захватчики продолжают штурмы небольшими группами и атакуют из различного вооружения прифронтовые города Донецкой области. Однако на Покровском направлении ВСУ удается сдерживать врага.

Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сидый), заметив, что россияне ждут улучшения погодных условий. Цель врага в Донецкой области остается неизменной.

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Действия оккупантов на Покровском направлении

Южнее Покровска, в районе населенного пункта Андреевка, оккупанты пытаются штурмовать небольшими группами. Технику враг применяет, но достаточно редко, из танков осуществляет обстрелы издалека.

На Покровском направлении удалось остановить врага,

– отметил главный сержант батальона.

По его словам, последние недели оккупанты начали больше бросать своих сил и средств на это направление. Однако пока россияне ждут лучшие погодные условия для штурмов. Украинские военные следят за ситуацией и делают все, чтобы этого не допустить.

Поскольку танков враг использует не так много, он применяет легкобронированную технику – мотоциклы и квадроциклы.

Покровское направление: смотрите на карте

Относительно российских КАБов – оккупанты плотно засыпают ими тылы севернее Покровска. Говорится о Краматорске и Дружковке. Константиновку оккупанты обстреливают артиллерией.

Все, до чего достает российская артиллерия, оккупанты сравнивают с землей. Где не достает артиллерия – достают КАБы,

– сказал Кардаш.

Он добавил, что враг имеет цель отрезать Покровск от логистики на агломерации Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что российский план выйти через Покровск на другие крупные города Донецкой области разбился о жестокую реальность. Это связано с указаниями высшего командования, ведь некоторые подразделения могли перебросить на Курское и Краматорское направления.