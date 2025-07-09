Оккупанты бросили рекордные силы под Покровск: более 100 тысяч россиян

Россия сосредоточила более 100 тысяч военных на Покровском направлении, бросив туда все основные силы летнего наступления. Несмотря на огромное давление, ВСУ продолжают сдерживать врага и вести тяжелые оборонительные бои.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на представителя Объединенной стратегической группировки войск “Хортица” Виктора Трегубова в эфире "Суспільного. Студия". На Покровском направлении Россия собрала рекордное количество сил за все летнее наступление – более 100 тысяч солдат.

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Россия собрала более 100 тысяч солдат под Покровском

Это стало главным направлением удара после провала планов на Сумщине и минимальных успехов на Новопавловке.

По словам Трегубова, именно под Покровском и Константиновкой оккупанты сосредоточили основные резервы для так называемой летней кампании.

На Сумщине план полностью провалился, на Новопавловском направлении – продвижение минимальное. А на Покровском бросили все, что имеют,

– отметил Трегубов.

Несмотря на это, ВСУ ведут тяжелые оборонительные бои и сдерживают врага даже в условиях интенсивного применения россиянами авиации, управляемых авиабомб и различной техники. Военные отмечают, что нагрузка очень высокая, однако позиции удается удерживать.