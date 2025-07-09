Про це розповідає 24 Канал з посиланням на речника Об’єднаного стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктора Трегубова в етері "Суспільного. Студія". На Покровському напрямку Росія зібрала рекордну кількість сил за весь літній наступ – понад 100 тисяч солдатів.

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Росія зібрала понад 100 тисяч солдатів під Покровськом

Це стало головним напрямком удару після провалу планів на Сумщині та мінімальних успіхів на Новопавлівці.

За словами Трегубова, саме під Покровськом та Костянтинівкою окупанти зосередили основні резерви для так званої літньої кампанії.

На Сумщині план повністю провалився, на Новопавлівському напрямку – просування мінімальне. А на Покровському кинули все, що мають,

– зазначив Трегубов.

Попри це, ЗСУ ведуть важкі оборонні бої та стримують ворога навіть за умов інтенсивного застосування росіянами авіації, керованих авіабомб і різної техніки. Військові наголошують, що навантаження дуже високе, однак позиції вдається утримувати.