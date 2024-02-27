Где на польской границе ситуация с грузовиками хуже всего: пропускают ли легковушки и автобусы

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков на границе. Правда, для других категорий транспорта ситуация лучше.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, что происходит на пунктах пропуска "Ягодин", "Рава – Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов" и "Краковец". Ведь фермеры развернули протест на всех 6 пунктах пропуска.

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Что происходит на польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовых транспортных средств. К счастью, они не блокируют движение для других категорий транспорта. Говорится о легковых автомобилях и автобусах. Конечно же были дни, когда они (протестующие – 24 Канал) масштабировали свои действия на несколько часов – для легковушек и автобусов затруднялось движение через границу на отдельных направлениях,

– рассказал Демченко.

Однако заверил, что в целом движение для этих категорий происходит свободно как в сторону Польши, так и в сторону Украины.

Относительно грузовых транспортных средств, то Андрей Демченко рассказал, что протестующие блокируют движение на шести пунктах пропуска: "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов" и "Краковец".

"В очередях на территории Польши находятся 2100 грузовых транспортных средств. Больше всего на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". Вместе с очередями имеем существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. Польские фермеры все же пропускают незначительное количество грузовиков как в сторону Украины, так и в сторону Польши", – заверил представитель Госпогранслужбы.

Он добавил, что пограничники фиксируют критически низкие показатели на двух контрольно-пропускных пунктах:

"Шегини",

"Ягодин".

"В пункте пропуска "Шегини" за минувшие сутки границу пересекли где-то 50 грузовиков в обоих направлениях. В направлении ПП "Ягодин" за минувшие сутки пересекли границу в сторону Украины почти 100 грузовиков. Это при том, что пропускная способность этого направления 1200 – 1400 грузовиков в день в обоих направлениях", – пояснил Андрей Демченко

Представитель Госпогранслужбы заметил, что на этом направлении:

польские фермеры не пропускают ни одного грузовика , который едет в Польшу;

, который едет в Польшу; за последние дни – это нулевые показатели пересечений на выезд из Украины.

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