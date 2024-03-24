На двух пунктах пропуска не выпускают грузовики: актуально о ситуации на границе с Польшей
Польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодын" и "Рава-Русская".
Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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По словам спикера, на границе с Польшей блокируют направления:
- "Угринов",
- "Ягодын",
- "Рава-Русская".
"На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые авто, которые едут из Украины в Польшу. За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины", – сообщил Демченко.
По данным ГПСУ, на этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.
Какова ситуация на других направлениях
Демченко отметил, что у разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Кроме того, фиксируют очереди в пунктах на границе с другими странами.
Мы имеем очереди по трем направлениям – Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро – это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди,
– сказал он.
По его словам, около 800 грузовиков стоят в очереди в пункте пропуска "Тиса" на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину. Это произошло после того, как польские фермеры начали блокирование движения на границе с Украиной.
Блокирование границы
- Протесты на польско-украинской границе возобновились в феврале. Пункты пропуска блокируют фермеры, состоялись несколько инцидентов, когда они высыпали украинское зерно.
- Известно, что аграрии намерены продолжать протесты на границе до конца апреля.
- При этом с 21 марта прекратилась блокада КПП "Зосин – Устилуг". Движение грузовиков как на въезд, так и на выезд из Украины возобновилось.