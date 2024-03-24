На двух пунктах пропуска не выпускают грузовики: актуально о ситуации на границе с Польшей

Польские фермеры не выпускают из Украины грузовики на двух пунктах пропуска. Речь идет о КПП "Ягодын" и "Рава-Русская".

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также "Игра в одни ворота": почему Украине сложно достичь компромисса с польскими фермерами

По словам спикера, на границе с Польшей блокируют направления:

"Угринов",

"Ягодын",

"Рава-Русская".

"На двух последних польские фермеры вообще не пропускают грузовые авто, которые едут из Украины в Польшу. За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины", – сообщил Демченко.

По данным ГПСУ, на этих направлениях совокупно находятся в очереди около 500 грузовиков.

Какова ситуация на других направлениях

Демченко отметил, что у разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется. Кроме того, фиксируют очереди в пунктах на границе с другими странами.

Мы имеем очереди по трем направлениям – Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, по направлению пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро – это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди,

– сказал он.

По его словам, около 800 грузовиков стоят в очереди в пункте пропуска "Тиса" на границе на территории Венгрии. Напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии в Украину. Это произошло после того, как польские фермеры начали блокирование движения на границе с Украиной.

Блокирование границы