Работы становится больше: какая ситуация с рынком труда в Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину изрядно подкосило и без того проблемный рынок труда в Украине. Через год после начала войны, бизнес приспособился к существующим условиям и начал восстанавливаться, что повлекло за собой частичную стабилизацию рынка труда.

Об этом 24 Каналу рассказал PR директор work.ua Максим Пилипенко. По его словам, от довоенного уровня рынок труда восстановился на 66%, а количество вакансий постепенно увеличивается.

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Появляется положительная динамика

Максим Пилипенко рассказал, что по состоянию на 15 марта 2023 года есть более 66 тысяч вакансий по Украине, а это равняется 66% от довоенного уровня.

Первый рекорд роста количества вакансий был установлен в январе 2023 года, а дальше начался постоянный рост.

"Работы становится больше, конкуренция среди соискателей постепенно снижается, и есть возможность находить работу и трудоустраиваться", – отметил Пилипенко.

Возрастает ли уровень заработных плат

PR директор work.ua отметил, что с начала полномасштабного вторжения и в течение всего 2022 года средний уровень зарплат держался на уровне 15 тысяч гривен в месяц, а в феврале 2023 был замечен сдвиг и уровень средней зарплаты поднялся до 16 тысяч гривен.

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Причиной этого стало приспособление бизнеса к условиям, которые сложились в Украине.

"Рынок стабилизируется, бизнесы приспособились к имеющимся условиям. Соискатели и сотрудники также приспособились. Все ждали этого роста зарплат и сейчас оно произошло, мы видим, что происходит с ценами и работодатели также это понимают и поэтому пересмотрели зарплаты", – сказал Максим. Пилипенко.

В какой категории больше выросли зарплаты

По словам PR директора work.ua, наибольший рост произошел в следующих категориях:

Недвижимость – 30 тысяч гривен:

Транспорт, автобизнес – 22,500 гривен:

Продажи, закупки – 20 тысяч гривен.

Война все обрушила

Максим Пилипенко рассказал, что в феврале 2022 года количество вакансий было на уровне 100 тысяч, но после полномасштабного вторжения этот показатель резко обвалился до 6 тысяч по Украине, то есть в 15 раз.

В течение года рынок труда постепенно восстанавливался и достиг отметки в 66 тысяч вакансий.

Большое количество украинцев выехало за границу, ВПЛ стало около 7 миллионов граждан, около 1 миллиона украинцев сейчас защищают страну и мы понимаем, что эти люди это те, кто были на рынке труда, а сейчас кто заграницей, кто защищает Украину,

– сказал Пилипенко.

По его словам, работодатели уже отмечают возможность нехватки квалифицированных кадров. За год полномасштабной войны объем рынка труда частично снизился и снизилось количество соискателей.

Через компании уже думают над тем, как обучать сотрудников и помогать им развиваться внутри компании, и того же ожидают от соискателей. В компаниях приоритет будут предоставлять тем соискателям, которые готовы учиться, переучиться и открыто относиться к новому.

Кого ищут больше всего

Пилипенко рассказал, какие вакансии сейчас самые популярные:

Менеджер по продажам;

Продавец-консультант;

Водитель;

Бухгалтер;

Повар.

По этим должностям всегда можно найти работу. Также рост количества вакансий произошел в сфере логистики, медицины, строительства и охраны.

В измерении специальностей количество вакансий выросло для садоводов, дизайнеров интерьера и инженеров по пожарной безопасности.

"В весну рынок труда входит с желанием создавать, восстанавливать и делать Украину красивой", – подчеркнул Пилипенко.

Чего ждать в 2023 году

PR директор work.ua выделил несколько моментов специфики рынка труда в 2023 году. Он отметил, что рынок начал восстанавливаться и стало расти количество вакансий, что является положительным моментом.

Также компаниям не хватает квалифицированных кадров, но это большая возможность для соискателей, ведь компании готовы обучать и брать мотивированных соискателей для работы с возможностью обучения.

Кроме этого, в Украине остро встала проблема психической усталости из-за войны и это понимает большинство компаний. Поэтому в 2023 году, по словам Максима Пилипенко, работодатели будут вкладываться в программы поддержки работников.

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