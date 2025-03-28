Российские ДРГ пытаются заходить в Сумскую область ближе к Харьковщине, Демченко

Ситуация на фронте остается непростой. Россияне пытаются захватить новые украинские территории.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что российские ДРГ пытаются заходить на территорию Сумской области ближе к Харьковщине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Группы россиян могут быть разными

По словам Демченко, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжается именно на Сумском направлении.

Он пояснил, что если раньше фиксировали больше попыток захода вражеских ДРГ по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель появились попытки захода диверсионных групп южнее, ближе к Харьковщине.

Спикер отметил, что группы российских военных могут быть как менее многочисленными, так и большими.

Одна из крайних групп, которая разоблачалась в пределах Сумской области, достигала около 15 диверсантов, которые, в частности, имели задачу и собственными силами атаковать позиции украинцев,

– объяснил Демченко.

Демченко подчеркнул, что враг не прекращает обстреливать населенные пункты в приграничье и использует авиацию.