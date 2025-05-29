Имеет определенный ресурс, – в ОП отреагировали на угрозу наступления России в Сумской области

Россияне усиливают активность на границе с Сумщиной, делают попытки прорыва. Там идут активные боевые действия, ведь враг накопил определенный ресурс.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, добавив, что на этом участке Россия постоянно использует артиллерию, авиацию. Однако, чего-то экстраординарного нет.

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Есть ли угроза для Сумщины

Информация о том, что Россия якобы прорвалась, начала сильное давление – является частью большой информационной кампании. Ее элементами также являются сообщения о летнем наступлении врага, увеличение производства ракет. Это должно создать дополнительное давление на Украину.

"Так россияне хотят получить выполнение своих ультимативных условий. Надо спокойнее относиться к такой информации. Интенсивность составляет 150 – 200 боестолкновений по всей линии фронта, вместе с Сумской и Харьковской областями. Понятно, что там Россия имеет определенный накопленный ресурс", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Оккупанты хотят давить на эти регионы, об этом они неоднократно говорили, угрожали созданием так называемых "буферных зон". В это время Украина активно работает на международной арене. Президент провел продуктивные встречи в Германии для увеличения инвестиций в Украину.

Кроме этого, стоит понимать, каким является рельеф на Сумщине. Там леса, болота, есть возможность использовать диверсионные группы. Также россияне стянули туда много ресурса из Курской области.

Это не о передислокации войск. Россия также имеет дефицит ресурса, живой силы. Это стандартная информационная работа для того, чтобы напугать украинцев, заставить согласиться на требования россиян,

– сказал Михаил Подоляк.

Заметим, в Госпогранслужбе сообщили, что активность вражеских диверсионных групп не уменьшилась, они делают попытки прорыва. Враг накопил достаточно сил на Курщине. Это произошло сразу после того, как удалось вытеснить оттуда подразделения ВСУ.