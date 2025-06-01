Враг не дошел до Украины: ССО уничтожили группу россиян на границе Сумщины и Курщины
- Силы специальных операций Украины уничтожили группу российских военных на границе с Сумской областью.
- Одного оккупанта взяли в плен.
Оккупанты пытаются продвигаться на Сумщину. Но это удается не всем. Силы специальных операций уничтожили вражескую группу прямо на границе, а одного россиянина взяли в плен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.
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Россиян ликвидировали прямо на границе с Украиной
Противник пытался штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. 6 рейнджеров ССО совершили налет на российскую группу и предложили им сдаться. Украинцы гарантировали сохранение жизни, медицинскую помощь, еду и воду.
Впрочем, оккупанты отказались.
Рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе с восходом солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен,
– сообщили бойцы.
Уничтожение россиян на границе Сумщины и Курщины: смотрите видео от ССО
Таким образом, операторы 6 полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу противника на Курском направлении прямо у государственной границы Украины.
Какова ситуация на Сумщине
Согласно данным Deep State, враг захватил Кондратовку и Алексеевку. Тяжелая ситуация на направлении Новониколаевка – Варачино – Яблоновка – Юнаковка.
В Генеральном штабе не сообщали данные.