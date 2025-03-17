Вражеские ДРГ продолжают попытки прорваться на Сумщину, минируют местность
- Российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытаются прорваться через границу в Сумской области и минируют местность.
- Наиболее активно фиксируют попытки пересечения на севере региона, с риском для всех участков границы в Сумской области.
Россияне пытаются прорвать границу в Сумской области. Они прибегают ко всем возможным способам, чтобы проникнуть на территорию Украины.
Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российские ДРГ и в дальнейшем пытаются пересечь украинскую границу в Сумской области и минировать местность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.
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Есть риск захода ДРГ
По словам Демченко, наиболее активно фиксируют попытки пересечения украинской границы Сумской области на севере региона. В то же время и для других участков границы с Россией в пределах Сумской области есть риск попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп.
Одну из таких групп зафиксировали еще на подступах к нашей границе, фактически в Сумском районе.
Поэтому враг будет продолжать применять различные тактики для того, чтобы попытаться заходить на нашу территорию,
– сказал он.
В то же время российские ДРГ хотят разоблачить структуру украинской обороны, нанести поражение по украинским позициям собственными силами, или же проводить минирование местности.