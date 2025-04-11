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24 Канал Новости Украины Россиян на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва границы, – ОВА
11 апреля, 10:45
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Россиян на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва границы, – ОВА

София Рожик
Основні тези
  • Российских войск в Сумской области по состоянию на 11 апреля нет.
  • Фиксируются попытки прорыва на пограничные Сумщины.

В последнее время ситуация на границе Сумщины напряженная. Но в ОГА уверяют, что российских войск на территории области по состоянию на 11 апреля нет.

В то же время попыток зайти на территорию региона оккупанты не оставляют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

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Какова ситуация на Сумщине

ВСУ продолжают держать оборону на Сумщине и Курщине.

Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей, 
– подчеркнул Владимир Артюх.

То, что на карте DeepState населенные пункты Журавка и Басовка находятся в серой зоне, он объяснил тем, что захватчики пытаются проникнуть в Сумскую область именно через эти села.

По его словам, в направлении Басовки россияне штурмуют ежедневно, неся при этом потери.

Россияне атакуют Басовку: смотрите на карте

К слову, по некоторым данным Россия планирует окружение или полуокружение Сум. Она пытается создать буферную зону на территории области.