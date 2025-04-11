Россиян на Сумщине нет, но фиксируются попытки прорыва границы, – ОВА

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В то же время попыток зайти на территорию региона оккупанты не оставляют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Сумской ОГА Владимира Артюха в эфире телемарафона.

Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей,

– подчеркнул Владимир Артюх.

То, что на карте DeepState населенные пункты Журавка и Басовка находятся в серой зоне, он объяснил тем, что захватчики пытаются проникнуть в Сумскую область именно через эти села.

По его словам, в направлении Басовки россияне штурмуют ежедневно, неся при этом потери.

Россияне атакуют Басовку: смотрите на карте

К слову, по некоторым данным Россия планирует окружение или полуокружение Сум. Она пытается создать буферную зону на территории области.