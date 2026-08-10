"Оккупантам некуда деваться": военный эксперт рассказал о ситуации на трассе "Новороссия"

Украина продолжает разрушать мосты в направлении оккупированного Крыма. Из-за этого россияне вдоль трассы "Новороссия" вынуждены устанавливать понтонные переправы даже возле мостов, которые, по официальным данным, еще не повреждены. Это облегчает работу Силам обороны Украины, ведь разведка видит приоритетные направления продвижения россиян.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в беседе с 24 Каналом, что такие действия россиян свидетельствуют о том, что они, как минимум, ожидают уничтожения Украиной основных переправ. Враг, по его мнению, готовится к тому, чтобы транспортное сообщение не прекратилось в случае повреждения следующих мостов.

Какова ситуация с логистикой врага на оккупированных территориях?

Свитан считает, что в то же время украинские силы должны использовать сложившуюся ситуацию. Россияне таким образом обозначают основные уязвимые места – именно на них Украине нужно обратить внимание.

"Оккупантам некуда деваться, ведь они понимают, что есть более десятка точек, по которым могут быть нанесены удары. И тогда движение может полностью остановиться. Именно поэтому они и устанавливают там понтонные переправы", – пояснил военный эксперт.

Свитан объяснил, какова ситуация с логистикой врага вокруг Крыма: смотрите видео

Поэтому, по его мнению, Украине нужно отдельно выделять силы и средства для поражения понтонной переправы. Ведь если Силы обороны могут поражать мост, то понтонную переправу – тем более.

Соединение разворачивающейся понтонной переправы может разорвать любое движение воды. Поэтому нужно увеличить в полтора-два раза выделенные силы и средства на решение этой проблемы,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он добавил, что россияне устанавливают понтонные переправы, потому что готовятся к худшему сценарию.

Напомним, что по словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на определенных участках трассы Новороссийск – Симферополь, которую в России называют "Новороссия", было особенно опасно проезжать. Там горят грузы, а прикрытие маршрута отсутствует. Также украинские силы нанесли удары по мостам, что затормозило логистику противника.

Как отметил Андрющенко, россияне начали строить понтонные переправы вдоль трассы и даже возле тех мостов, которые еще не разрушены, ведь понимают, что они могут стать целями.