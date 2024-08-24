Курщина – это успех, но Россия атакует Донбасс: Притула призвал помогать ВСУ на всех направлениях

Несмотря на наступление Вооруженных Сил Украины в Курской области, россияне не прекращают штурмовать украинские позиции на Донбассе. Нашим гражданам очень важно донатить на нужды ВСУ, ведь военные на каждом направлении прилагают колоссальные усилия, чтобы держать оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, основатель одноименного благотворительного фонда Сергей Притула, отметив, что его команда круглосуточно собирает средства на закупку различных типов дронов. Он акцентировал, что несмотря на медийно известные направления на фронте нельзя забывать и о других, где помощь нужна не меньше.

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Важно помогать всем

Притула привел пример, что Курская операция Сил обороны, безусловно, требует внимания и имеет много военных запросов к волонтерам, однако оккупанты серьезно давят по линии соприкосновения на всей территории Украины.

Благодаря коммуникации с подразделениями мы стараемся распределять ту помощь, которую закупаем, так, чтобы она поступала на все участки, где максимально "жарко". Курщина – это успех, но россияне давят и на Донбассе,

– сказал он.

Основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы отметил, что нашим гражданам стоит обращать внимание не только на актуальные или медийные запросы, но и такие, где подразделения самостоятельно собирают средства на свои нужды или волонтерские инициативы с небольшими сборами.

Донатим всем. Также и большим системным фондом, которые закупают помощь в промышленных масштабах. Не важно какого размера донат, важна вовлеченность. Малых донатов не бывает – бывают разные возможности,

– отметил волонтер.