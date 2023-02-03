Россияне атакуют на Лиманском направлении: офицер сказал, как помочь военным

Генштаб сообщает, что враг активизировался на Лиманском направлении и перешел к наступательным действиям.

Офицер Национальной гвардии Украины Александр Дорошенко, находящийся вместе со своим подразделением в лесах возле Кременной, отметил, что оккупанты 2 дня назад активизировались. А затем прошла массированная артподготовка. Также враг применил танки и броню. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ситуация достаточно сложная

По его словам, чтобы не потерять личный состав, украинские военные немного отошли с нескольких позиций на уже заготовленные.

Враг пытается наступать, применяя пехоту, но мы даем достойный отпор. К сожалению, несколько побратимов погибли. Оккупанты применяют танки, минометы, АГС, иногда ракеты более дальнего действия. Поэтому ситуация достаточно сложная, как и на любом участке фронта. Но держимся и держим строй,

– подчеркнул офицер Нацгвардии.

По его информации, враг усиливает количество пехоты в этом направлении. Личный состав россиян в Кременной расселяют куда возможно – в помещения, жилые постройки – по максимуму.

"Какое их количество – не могу сказать, но, действительно, их очень много заезжает в Кременную. Поэтому пехоту они будут также применять. Они ведь не учитывают количество людей, которые погибнут – пойдут на концерт в Кобзона", – заметил он.

По его мнению, с пехотой у оккупантов проблем нет. Но насколько она прошла обучение и обрела навыки, это уже другой вопрос.

"Глобально пехота ничего не сделает, если не будет брони и другого вооружения. Но на каких-то участках продавить и нанести урон нам в личном составе могут. Для нас важен каждый человек, а для них – нет", – отметил Дорошенко.

Ситуация вблизи Кременной: смотрите видео

Украинские военные нуждаются в нашей помощи

Также Александр Дорошенко рассказал, в какой помощи нуждаются военные.

На том направлении, где мы расположены, нужны танки в большом количестве, противотанковое оружие, пулеметы. Артиллерии тоже слишком много не бывает. Также новые иностранные машины для разминирования,

– заметил он.

Также в помощи нуждается непосредственно подразделение Александра Дорошенко.

Нам на дежурство нужно ехать 30 – 40 километров по лесной местности. К тому же она практически вся простреливается. Поэтому машины очень часто выходят из строя. Сейчас у нас 3 машины на ремонте. Один внедорожник после попадания танка. Требуются средства на их ремонт,

– сообщил он.

По его словам, на этих машинах перевозится личный состав на дежурство, эвакуируются раненые, доставляются БК. Поэтому эти автомобили жизненно необходимы нашим военным.

Пострадавший от попадания танка внедорожник / Facebook Александр Дорошенко

Ситуация в Луганской области: последние события

Российская власть заблокировала мобильный интернет в Луганской области, вероятно, в рамках попытки усилить оперативную безопасность, чтобы скрыть новые дислокации своих войск. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

В Луганской области враг пытается наступать в частности на участке фронта вблизи Кременной. Именно здесь сейчас продолжаются самые ожесточенные бои. Однако, по словам военнослужащего ВСУ Юрия Федоренко, инициатива полностью находится на стороне ВСУ.

После освобождения Кременной для ВСУ откроется путь на Рубежное и Северодонецк Луганской области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что россиянам придется бежать из города, как они бежали из Херсона и Лимана. По его словам, несмотря на то, что в Луганской области сложная ситуация, она абсолютно контролируемая ВСУ.

Присоединиться к сбору средств на ремонт автомобилей можно, перечислив средства на карту: 5375 4114 2173 8233 Монобанк Александр Дорошенко