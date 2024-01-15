Военный эксперт Петр Черник очертил 24 Каналу состояние оккупационной армии. Несмотря на безумные человеческие потери, у россиян еще достаточно резервов, которыми могут забрасывать фронт.

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Как известно, за первые шесть дней активизации под Авдеевкой враг потерял только убитыми более 5000 военных, а вместе с ранеными – это более 15 тысяч. Хотя продвинулся только на 2–3 километра.

В то же время, механизированный полк по их тактично-оперативным нормативам должен прорывать батальонный тактический порядок. Целая дивизия легла, а продвинулась на порядок роты. Чем же им делать большие прорывы в глубину на 15–20 километров?

– риторически спросил Черник.

Однако мобилизационный ресурс России оценивают в пределах трех миллионов, поэтому страна-агрессор может дальше бросать свои силы на фронт.

Когда случится надлом

Несмотря на все свои проблемы, оккупанты могут дальше давить на фронте. Их главная цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Я не возьмусь спрогнозировать, где произойдет точка надлома. Состоится ли она – неизбежно, вопрос только – в нашу сторону, или в их сторону,

– подытожил Черник.

Но украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить вражеский прорыв. И будут делать дальше.

По состоянию на 15 января Россия потеряла 370 980 военнослужащих. Только за сутки 14 января погибли 980 оккупантов.

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