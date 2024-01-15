Військовий експерт Петро Черник окреслив 24 Каналу стан окупаційної армії. Попри шалені людські втрати, росіяни ще мають достатньо резервів, якими можуть закидувати фронт.

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Як відомо, за перші шість днів активізації під Авдіївкою ворог втратив лише вбитими понад 5000 військових, а разом з пораненими – це понад 15 тисяч. Хоча просунувся лише на 2–3 кілометри.

Водночас механізований полк за їхніми тактично-оперативними нормативами має проривати батальйонний тактичний порядок. Ціла дивізія лягла, а просунулась на порядок роти. То чим їм робити великі проривання в глибину на 15–20 кілометрів?

– риторично запитав Черник.

Однак мобілізаційний ресурс Росії оцінюють у межах трьох мільйонів, тож країна-агресорка може далі кидати свої сили на фронт.

Коли станеться надлом

Попри всі свої проблеми, окупанти можуть далі тиснути на фронті. Їхня головна мета – вийти на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей.

Я не візьмуся спрогнозувати, де відбудеться точка надлому. Чи вона відбудеться – неминуче, питання лише – чи в наш бік, чи в їхній бік,

– підсумував Черник.

Але українські військові роблять усе можливе, щоб не допустити ворожого прориву. І робитимуть далі.

Станом на 15 січня Росія втратила 370 980 військовослужбовців. Лише за добу 14 січня загинуло 980 окупантів.

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