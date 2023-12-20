Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу текущую ситуацию на украинско-российском фронте и очертил дальнейшие действия защитников. По его словам, в течение зимы Восток будет в глухой обороне.

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"Сейчас у нас одна линия обороны – это Донецкое направление. Для нас это самое опасное и тяжелое направление, поскольку Донецкий фронт недалеко от России", – отметил Свитан.

В то же время украинские укрепления на Востоке достаточно прочные, потому что их строят с далекого 2014 года. Они выдержали все нашествия российских оккупантов и наверняка будут стоять дальше.

О патовой ситуации на Востоке

"Это не патовая ситуация, а ситуация глухой обороны. Но ее можно назвать патовой в том смысле, что не продвинется ни одна сторона, ни другая. Так это же нам и надо", – констатировал Свитан.

Так, пока российские силы заблокированы на Востоке, украинские – продолжают продвижение на Юге, в частности на левобережье Херсонщины. К тому же, довольно перспективным остается движение от Работино до Токмака и Мелитополя на Запорожье.

Все это в перспективе готовит почву для освобождения Крыма. Уже не раз говорили о том, что деоккупация Донбасса возможна только после возвращения полуострова.

За зиму у нас стоит задача – дальними средствами поражения попытаться уничтожить российский тыл от Москвы до Ростова или лучше до Сочи. А весной после захода самолетов начнем двигаться дальше,

– подчеркнул Свитан.

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