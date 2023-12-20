Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував 24 Каналу поточну ситуацію на українсько-російському фронті й окреслив подальші дії захисників. За його словами, упродовж зими Схід буде в глухій обороні.
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"Наразі в нас одна лінія оборони – це Донецький напрямок. Для нас це найнебезпечніший і найважчий напрямок, оскільки Донецький фронт недалеко від Росії", – зазначив Світан.
Водночас українські укріплення на Сході доволі міцні, бо їх розбудовують з далекого 2014 року. Вони витримали всі навали російських окупантів і напевно стоятимуть далі.
Про патову ситуацію на Сході
"Це не патова ситуація, а ситуація глухої оборони. Але її можна назвати патовою в тому сенсі, що не просунеться ні одна сторона, ні інша. Так це ж нам і треба", – констатував Світан.
Так, доки російські сили заблоковані на Сході, українські – продовжують просування на Півдні, зокрема на лівобережжі Херсонщини. До того ж доволі перспективним залишається рух від Роботиного до Токмака й Мелітополя на Запоріжжі.
Усе це в перспективі готує ґрунт для звільнення Криму. Уже неодноразово говорили про те, що деокупація Донбасу можлива лише після повернення півострова.
За зиму в нас стоїть завдання – дальніми засобами ураження спробувати знищити російський тил від Москви до Ростова або краще до Сочі. А навесні після заходження літаків почнемо рухатись далі,
– наголосив Світан.
Ситуація на Сході: останні новини
- Одним з найгарячіших напрямків залишається Авдіївський. Ворог постійно змінює тактику, щоб прорвати українську оборону, але йому не вдається. Захисники не лише тримаються, а й контратакують за кожної нагоди.
- Крім того, росіяни тиснуть на Бахмутському напрямку. Вони штурмують українські позиції вдень і вночі, намагаючись знайти слабке місце в нашій обороні. Але захисники контролюють ситуацію.
- Треба сказати, що українські бійці можуть просуватись і на Сході. Так, 12 грудня військові з 24 бригади відбили терикон на околиці Горлівки Донецької області, окупованої ще 2014 року.