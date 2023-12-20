Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував 24 Каналу поточну ситуацію на українсько-російському фронті й окреслив подальші дії захисників. За його словами, упродовж зими Схід буде в глухій обороні.

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"Наразі в нас одна лінія оборони – це Донецький напрямок. Для нас це найнебезпечніший і найважчий напрямок, оскільки Донецький фронт недалеко від Росії", – зазначив Світан.

Водночас українські укріплення на Сході доволі міцні, бо їх розбудовують з далекого 2014 року. Вони витримали всі навали російських окупантів і напевно стоятимуть далі.

Про патову ситуацію на Сході

"Це не патова ситуація, а ситуація глухої оборони. Але її можна назвати патовою в тому сенсі, що не просунеться ні одна сторона, ні інша. Так це ж нам і треба", – констатував Світан.

Так, доки російські сили заблоковані на Сході, українські – продовжують просування на Півдні, зокрема на лівобережжі Херсонщини. До того ж доволі перспективним залишається рух від Роботиного до Токмака й Мелітополя на Запоріжжі.

Усе це в перспективі готує ґрунт для звільнення Криму. Уже неодноразово говорили про те, що деокупація Донбасу можлива лише після повернення півострова.

За зиму в нас стоїть завдання – дальніми засобами ураження спробувати знищити російський тил від Москви до Ростова або краще до Сочі. А навесні після заходження літаків почнемо рухатись далі,

– наголосив Світан.

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