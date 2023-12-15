Наприклад, тумани заважають роботі дронів та авіації. Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що це має ланцюгову реакцію: через зниження ефективності дронів ускладнюється робота артилерії та, відповідно, піхоти.

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На Сході окупанти лізуть по коліно в багнюці

Попри те, що погода впливає на обидві сторони – те, що наразі відбувається на фронті свідчить про те, що ні тумани, ні мокрий сніг, ні морози не зупиняють бойові дії до кінця. Натомість погода може ускладнювати роботу військових та перешкоджати використанню певних сил та засобів.

Наприклад, броньованій техніці важко пересуватися багнюкою. А під час руху дорогами техніка стає відкритішою ціллю для ворога.

На усіх напрямках, зокрема Авдіївці, Росія намагається діяти завдяки піхоті. А солдат і по коліно в багнюці підкоряється наказам і просувається вперед. Хоча і повільніше, і з величезними втратами, але Росія не припиняє свої наступальні дії та використовує перевагу в живій силі, яку має,

– зазначив військовий оглядач.

На його думку, найбільш напружена ситуація нині під Бахмутом Донецької області, зокрема на північному фланзі. Водночас навколо Авдіївки ситуація стабільно важка.

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