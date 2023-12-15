Например, туманы мешают работе дронов и авиации. Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что это имеет цепную реакцию: из-за снижения эффективности дронов усложняется работа артиллерии и, соответственно, пехоты.
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На Востоке оккупанты лезут по колено в грязи
Несмотря на то, что погода влияет на обе стороны – то, что происходит на фронте, свидетельствует о том, что ни туманы, ни мокрый снег, ни морозы не останавливают боевые действия до конца. А погода может затруднять работу военных и препятствовать использованию определенных сил и средств.
К примеру, бронированной технике трудно передвигаться по грязи. А во время движения по дорогам техника становится более открытой целью для врага.
По всем направлениям, в частности Авдеевке, Россия пытается действовать благодаря пехоте. А солдат и по колено в грязи подчиняется приказам и продвигается вперед. Хотя и медленнее, и с огромными потерями, но Россия не прекращает свои наступательные действия и использует преимущество в живой силе,
– отметил военный обозреватель.
По его мнению, наиболее напряженная ситуация сейчас под Бахмутом Донецкой области, в том числе на северном фланге. В то же время, вокруг Авдеевки ситуация стабильно тяжелая.
Последние новости с Востока: коротко
- На Авдеевском направлении украинские воины сдерживают захватчиков, которые пытаются оцепить Авдеевку. За сутки 13 декабря ВСУ отбили 29 вражеских атак на этом отрезке фронта.
- Силы обороны отбили один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области и захватили позиции врага. Важно, что Горловка находится в оккупации с 2014 года.
- Нашим военным удалось оттеснить оккупантов в районе Степного к северу от Авдеевки. В то же время враг пытается продвигаться малыми пехотными группами также возле Коксохимического завода.