Возможный теракт на ЗАЭС: в ГУР оценили вероятность выведения российских войск из станции

В Генштабе ВСУ вечером 4 июля сообщили, что российские оккупанты поместили похожие на взрывчатку объекты на два энергоблока Запорожской АЭС, чтобы, вероятно, совершить теракт. В настоящее время единственным возможным способом обеспечения безопасности на станции является выведение оккупационных войск из нее.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что такое событие может произойти с высокой вероятностью, передает 24 Канал.

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Юсов оценил возможность вывода россиян из ЗАЭС

Представитель украинской разведки отметил, что пренебрегать данными о том, что ЗАЭС заминирована – не стоит. Кроме этого, на территории станции расположены грузовики со взрывчаткой, тяжелое вооружение.

Юсов также подчеркнул, что есть информация, что часть сотрудников "Росатома" выведена с территории станции. К тому же, разведка владеет данными, что в возможных осложнениях или инцидентах в работе на АЭС россияне автоматически должны обвинять именно Украину.

"Украина не будет этого делать и информирует об этой угрозе весь мир. Напомним, что сегодня ЗАЭС находится под полным контролем россиян, и происходящее там и может произойти находится в полной зоне ответственности оккупационных войск", – подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что сейчас единственная возможность обеспечить безопасность этому важному объекту, это вывод оккупационных войск. По его мнению, это может произойти.

Это точно реально. Вопрос, будет ли это составной частью большего комплекса мероприятий и событий, связанных с деоккупацией украинских территорий, которую осуществляют украинские Силы обороны,

– добавил он.

В заключение он также добавил, что станция нуждается в демилитаризации и немедленной передаче под контроль украинской власти.

Власти Николаевской области отреагировали на вероятные теракты на ЗАЭС

Мэр Николаева вечером 5 июля высказался по поводу сообщений о возможном теракте российских оккупантов на ЗАЭС. Он успокоил граждан и напомнил, что следует пользоваться информацией только из официальных источников, таких как ГСЧС, полиция и органы местной власти.

"Я буду с вами на связи, как всегда. Очень прошу не разгонять информацию с анонимных телеграм-каналов", – сказал он.

Он попросил жителей города оставаться дома и сделать запас пищи и питьевой воды. Кроме этого, он предостерег граждан от употребления йодида калия, если такого указания нет в официальных источниках.

Также прокомментировал возможную аварию на Запорожской АЭС и глава Николаевской области Виталий Ким. Он подчеркнул, что эту ночь он будет спать, а все спецслужбы области готовы.

К тому же Ким предположил, что теракта на ЗАЭС скорее всего не будет, ведь россияне не вывели оттуда своих военных. Напоследок он пожелал украинцам спокойной ночи.

В Вооруженных Силах предупредили о возможности теракта на ЗАЭС