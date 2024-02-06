Ситуация "хрупкая": Гросси назвал основные проблемы, которые сейчас возникли на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива. Это делает ситуацию с безопасностью на станции "хрупкой".

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время брифинга. Он обозначил основные проблемы по состоянию на сегодня.

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По его словам, прежде всего – это окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также сокращение технического персонала станции.

Глава МАГАТЭ добавил, что будет договариваться с Россией о детальной оценке состояния топлива.

"Этот вопрос будет на первом месте в моих дискуссиях с действующим руководством станции и с руководством в Москве. Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках", – отметил Гросси.

Зеленский встретился с Гросси

Накануне визита генерального директора МАГАТЭ на ЗАЭС в Киеве сегодня, 6 февраля, состоялась встреча Рафаэля Гросси с Владимиром Зеленским, где они обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на временно оккупированной Запорожской АЭС и риски, которые несет ее оккупация российскими войсками.

Президент подчеркнул, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация, деоккупация и восстановление Украиной контроля над станцией.

Зеленский также поблагодарил Гросси за поддержку украинской Формулы мира со стороны агентства и практические шаги по имплементации ее первого пункта "Радиационная и ядерная безопасность".

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