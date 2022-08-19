В госдуме россии заговорили о продолжении ядерного шантажа после переговоров во Львове

В российской госдуме высказались о встрече президентов Украины и Турции и генсека ООН во Львове 18 августа. "Депутаты" кремля сказали, что в любом случае ядерный шантаж продолжается.

Однако они говорят, что это якобы "Киев шантажирует мир". Но, вероятно, просто "забыли", что часть территории ЗАЭС атакуют сами же российские войска. Также для членов думы кажется вполне нормальным, что их армия превратила ядерный объект в свою базу.

Заметьте Зеленский встретился с Эрдоганом во Львове: все, что известно

Что сказали в думе о Запорожской АЭС

Соответствующее заявление сделал глава комитета госдумы по международным делам леонид слуцкий. Он транслировал мнение, что переговоры во Львове "не дали четких гарантий прекращения ядерного шантажа".

Это должностное лицо москвы заявило, что они должны "обозначить свою позицию" и, возможно, обратиться в международные институты и парламенты стран мира. Якобы именно россия хочет обеспечить атомные объекты от "ядерного терроризма". Однако это скорее имело вид, будто оккупанты пригрозили обострением. В то же время слуцкий пользовался нарративами пропаганды о "хунте".

Зеленский акцентировал внимание на опасности действий россии

Президент Украины также сделал заявление относительно ситуации на Запорожской АЭС. Владимир Зеленский акцентировал, что ядерный шантаж – типичная стратегия для россиян. Однако сейчас потенциальная угроза от крупнейшей в Европе атомной электростанции критическая. Ведь в случае катастрофы ее последствия могут в десять раз превзойти масштабы катастроф на Фукусиме и в Чернобыле.

Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства.

– акцентировал президент.

Также он добавил, что россия должна "немедленно и безусловно" вывести все свои войска с территории станции. В конце концов, это именно то, что ранее такой призыв сделал Генсек ООН, а также члены ЕС и 42 другие страны. Однако кремль это проигнорировал.

Обращение Зеленского, где он говорил о ЗАЭС: смотрите видео