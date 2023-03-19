Прошло полгода, но эти дипломатические усилия Гросси ничем не заканчиваются. Об этом 24 Каналу рассказала независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарна.

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Требования, которые невозможно выполнить

Она отметила, что Гросси постоянно ездит в Москву, разговаривает с "Росатомом".

Последний месяц был просто вопиющим, потому что оккупанты фактически держали в заложниках миссию МАГАТЭ три недели. Она зашла на территорию в начале января, и ее должны были заменить в феврале, но россияне не давали разрешение на выезд миссии,

– подчеркнула экспертка.

По ее словам, сотрудникам МАГАТЭ выдвигаются требования, которые невозможно выполнить, в частности, выдвигают условие заезжать на ЗАЭС только по оккупированной территории.

Важные шаги

Кошарна отметила, что Гросси пытается многое сделать.

Недавно состоялась конференция, организованная Комиссия ядерного регулирования США с участием Гросси, на ней присутствовала украинская делегация,

– сообщила она.

Собеседница подчеркнула, что на совещании Совета руководителей МАГАТЭ 51 страна, а также "Евроатом" выпустили заявление, в котором есть важные решения:

выбросить Россию из всех научно-технических проектов МАГАТЭ;

не приглашать российских чиновников на конференции, финансируемые МАГАТЭ;

совершить бойкот мероприятий МАГАТЭ, которые планировалось провести на территории России.

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Россия является ненадежным партнером

"Министр энергетики США Дженнифер Гренхолм выступила на страницах влиятельного западного издания, где она послала сигнал всем странам: Россия является ненадежным партнером. Поэтому нужно помешать ей экспорт реакторных технологий. Ведь у России есть портфель 140 миллиардов долларов на сооружение АЭС в разных странах", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что на это отреагировал, находящийся под западными санкциями глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он заявил, что "компания не будет терпеть применения политических рычагов для уменьшения конкурентоспособности "Росатома" на рынках".

В то же время, по словам Ольги Кошарной, Евросоюз до сих пор не может ввести санкции против России в этой области, потому что в Европе нет консенсуса из-за позиции Венгрии, Болгарии и даже Франции.

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