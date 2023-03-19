Минуло пів року, але ці дипломатичні зусилля Гроссі нічим не закінчуються. Про це 24 Каналу розповіла незалежний експерт з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна.

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Вимоги, які неможливо виконати

Вона зазначила, що Гросі постійно їздить до Москви, розмовляє з "Росатомом".

Останній місяць був просто кричущим, тому що окупанти фактично тримали в заручниках місію МАГАТЕ три тижні. Вона зайшла на територію на початку січня, і її повинні були змінити у лютому, але росіяни не давали дозвіл на виїзд місії,

– наголосила експертка.

За її словами, співробітникам МАГАТЕ висуваються вимоги, які неможливо виконати, зокрема висувають умову заїжджати на ЗАЕС лише по окуповані території.

Важливі кроки

Кошарна зазначила, що Гроссі намагається багато що зробити.

Нещодавно відбулась конференція, яку організувала Комісія ядерного регулювання США за участю Гроссі, на ній була присутня українська делегація,

– повідомила вона.

Співрозмовниця наголосила, що на нараді Ради керівників МАГАТЕ 51 країна, а також "Євроатом" випустили заяву, в якій є важливі рішення:

викинути Росію зі всіх науково-технічних проєктів МАГАТЕ;

не запрошувати російських високопосадовців на конференції, що фінансуються МАГАТЕ;

вчинити бойкот заходів МАГАТЕ, які планувалось провести на території Росії.

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Росія є не надійним партнером

"Міністерка енергетики США Дженніфер Гренхолм виступила на сторінках впливового західного видання, де вона послала сигнал всім країнам: Росія є не надійним партнером. Тому треба завадити їй експорт реакторних технологій. Адже Росія має портфель 140 мільярдів доларів на спорудження АЕС в різних країнах", - підкреслила експертка.

Вона зауважила, що на це відреагував голова "Росатома" Алєксєй Ліхачьов, який перебуває під західними санкціями. Він заявив, що "компанія не буде терпіти застосування політичних важелів до зменшення конкурентоспроможності "Росатома" на ринках".

За словами Ольги Кошарної, Євросоюз досі не може запровадити санкції проти Росії у цій галузі, тому що в Європі немає консенсусу через позицію Угорщини, Болгарії та навіть Франції.

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