Вывезли в лес и сказали копать себе могилу: как Росатом заставлял к сотрудничеству работников ЗАЭС

С начала оккупации Энергодара и ЗАЭС российские военные регулярно похищают и пытают сотрудников атомной электростанции. Оказалось, что российская госкорпорация по атомной энергии "Росатом" не только знает об этом, но и сама способствует этому.

"Росатом" начала контролировать оккупированную ЗАЭС в марте 2022 года. Оказалось, что ее агенты были полностью проинформированы и привлечены к преследованию работников объекта. Об этом говорится в новом исследовании украинских документаторов и расследователей международных преступлений Truth Hounds.

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Как в Энергодаре оккупанты пытают украинцев

Свидетели рассказали Truth Hounds, что есть целая сеть мест незаконного содержания на ЗАЭС и Энергодаре. Там гражданских жестоко пытают, в частности: применяют избиения, пытки электрическим током, удушение, имитацию казней, угрозы изнасилования и т.д.

Россияне содержат десятки человек в переполненных маленьких камерах, предназначенных для 2 – 4 людей. Заключенным разрешают есть пищу, которую им приносят родственники, но тех, кто не имеет родных, россияне заставляют выпрашивать пищу и воду у других задержанных.

На пытках иногда присутствовали агенты "Росатома"

Согласно данным украинских властей, с марта 2022 года в россияне задержали и подвергли пыткам в Энергодаре около тысячи человек. По меньшей мере, в одном подтвержденном случае сотрудника станции Андрея Гончарука, работавшего водолазом, замучили до смерти.

Исследователи отметили, что "Росатом" и его руководство не могли не влиять на преступные действия российских силовиков. Все ведь происходило в рабочее время и в таких масштабах, что не могло не влиять на работу подразделений ЗАЭС. К тому же руководство корпорации поддерживало постоянный контакт и координировалось с российскими силовиками на атомной станции.

Более того, агенты "Росатома" иногда тоже присутствовали на пытках или допросах сотрудников станции. Свидетели, опрошенные Truth Hounds, сообщают, что сотрудники "Росатома" обычно не принимали непосредственного участия в актах пыток, но без их ведома это "было бы невозможным". Тем более, с первых дней оккупации станции работники "Росатома" вместе с офицерами ФСБ России начали массово проводить "беседы с сотрудниками ЗАЭС", чтобы запугать их и заставить их подписывать новые трудовые контракты.

Также известно о случаях, когда работников ЗАЭС пытали с целью склонить их к сотрудничеству с "Росатомом". Один из пострадавших рассказал, что представители российских оккупационных сил вывезли его в лес, жестоко избили, держали голову в полиэтиленовом пакете с горючим, угрожали застрелить и приказывали копать себе могилу. Затем силовики продолжили преследование и снова потребовали сотрудничать с "Росатомом".

Масштаб преступлений, совершенных российскими оккупационными силами в Украине и, в частности, на ЗАЭС, не может игнорироваться международным сообществом. Операции и контракты "Росатома" остаются неприкосновенными в 54 странах. Далее вести бизнес с ядерным гигантом, который играет ключевую роль в незаконном присвоении крупнейшей атомной электростанции в Европе и является сообщником в совершении международных преступлений, недопустим,

– подчеркнули правозащитники.

Так что правозащитники призывают государства: