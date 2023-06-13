Две теоретические угрозы, – химик объяснил возможные риски для ЗАЭС
Подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал реальную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Однако ситуация с охлаждением реакторов Запорожской АЭС относительно контролируемая и не несет угрозы.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат химических наук Глеб Репич. Он добавил, что вызвать аварию на ЗАЭС могут только россияне, оккупировавшие станцию.
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Реакторы атомной электростанции нуждаются в постоянном охлаждении. К счастью, воды в пруду достаточно, чтобы охлаждать реакторы Запорожской АЭС в холодном состоянии, когда они выключены. Однако чтобы вода проходила и охлаждала станцию нужна электроэнергия.
Какие основные угрозы для ЗАЭС: смотрите видео
Ключевые угрозы
Обычно станция использует внешнюю электрическую сеть, к которой она подключена. В случае, если сеть разрушена, то электростанцию подключают к резервным дизельным генераторам.
Если так произойдет, что не будет дизеля и линии электропередач, то реактор расплавится и мы получим Фукусиму,
– отметил кандидат химических наук.
В Фукусиме отключилась сеть, потому что началось землетрясение, кроме того, цунами сбило дизельный генератор и поэтому атомная электростанция взлетела в воздух. На ЗАЭС оккупанты могут повредить дизельный генератор или архитектуру станции, которая отвечает за охлаждение, и это приведет к катастрофическим последствиям.
Сам реактор повредить очень тяжело, потому что он кардинально отличается от Чернобыльского. Запорожская АЭС – это другое поколение, поэтому очень хорошо защищена от внешнего влияния. Однако реакторы ЗАЭС не защищены от ид*отов, которые могут косвенно их разрушить,
– сказал Репич.
В Чернобыле была другая причина взрыва и конструкция реактора. Он не был так хорошо защищен. Реакторы ЗАЭС имеют термооболочку, поэтому даже если что-то расплавится она, исключит возможность, чтобы радиация сразу вышла на внешне. Радиация в первую очередь будет выбрасываться в герметичную оболочку.
Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- МАГАТЭ сообщило, что ЗАЭС не сможет перекачивать воду на площадку, если уровень опустится ниже 12,7 метра. Однако у станции еще есть ставки-охладители, которые постоянно пополняются водой.
- Энергоатом переведет в режим "холодной остановки" последний энергоблок Запорожской атомной электростанции. Ведь после разрушения Каховской гидроэлектростанции есть риски для ядерной и радиационной безопасности.
- В Украину едет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после подрыва россиянами Каховской ГЭС, что повлияло и на Запорожскую АЭС. Он хочет оценить ситуацию на ЗАЭС, которая оккупирована Россией.