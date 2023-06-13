Две теоретические угрозы, – химик объяснил возможные риски для ЗАЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС вызвал реальную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Однако ситуация с охлаждением реакторов Запорожской АЭС относительно контролируемая и не несет угрозы.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат химических наук Глеб Репич. Он добавил, что вызвать аварию на ЗАЭС могут только россияне, оккупировавшие станцию.

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Реакторы атомной электростанции нуждаются в постоянном охлаждении. К счастью, воды в пруду достаточно, чтобы охлаждать реакторы Запорожской АЭС в холодном состоянии, когда они выключены. Однако чтобы вода проходила и охлаждала станцию нужна электроэнергия.

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Ключевые угрозы

Обычно станция использует внешнюю электрическую сеть, к которой она подключена. В случае, если сеть разрушена, то электростанцию подключают к резервным дизельным генераторам.

Если так произойдет, что не будет дизеля и линии электропередач, то реактор расплавится и мы получим Фукусиму,

– отметил кандидат химических наук.

Авария на Первой Фукусимской АЭС – тяжелейшая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года. Она была классифицирована как 7-й уровень по Международной шкале ядерных событий. Возникла в результате сильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии.

В Фукусиме отключилась сеть, потому что началось землетрясение, кроме того, цунами сбило дизельный генератор и поэтому атомная электростанция взлетела в воздух. На ЗАЭС оккупанты могут повредить дизельный генератор или архитектуру станции, которая отвечает за охлаждение, и это приведет к катастрофическим последствиям.

Сам реактор повредить очень тяжело, потому что он кардинально отличается от Чернобыльского. Запорожская АЭС – это другое поколение, поэтому очень хорошо защищена от внешнего влияния. Однако реакторы ЗАЭС не защищены от ид*отов, которые могут косвенно их разрушить,

– сказал Репич.

В Чернобыле была другая причина взрыва и конструкция реактора. Он не был так хорошо защищен. Реакторы ЗАЭС имеют термооболочку, поэтому даже если что-то расплавится она, исключит возможность, чтобы радиация сразу вышла на внешне. Радиация в первую очередь будет выбрасываться в герметичную оболочку.

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